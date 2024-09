Entouré d’artistes d’exception, Alban Richard reprend Come Kiss Me Now, une pièce musicale et chorégraphique en quatre tableaux qui scrute la mélancolie à travers les arts et les âges. Enthousiasmant.

En 1621, l’ecclésiastique, mathématicien, astrologue et écrivain anglais Robert Burton publiait L’Anatomie de la mélancolie, un essai foisonnant dans lequel il dressait en 900 pages un précis de cette humeur à travers les siècles et les disciplines. Inspiré par cet ouvrage, Alban Richard s’empare à son tour de cet affect qui, de la bile noire d’Hippocrate à la douce tristesse du XVIIème, du spleen baudelairien aux New Romantics des années 1980, n’a cessé de tourmenter et d’infuser les arts savants et populaires. Autant concert que pièce chorégraphique, Come Kiss me Now réunit des artistes d’exception pour une variation en quatre tableaux sur une passion triste qui sait être vectrice de création.

Une variation savante et populaire

C’est d’abord à la performeuse Chihiro Araki, abandonnée à sa solitude après un prélude festif, de se débattre avec un effroyable mal intime. Démultipliés par l’installation sonore de Max Bruckert, son souffle puis ses râles semblent pulser les mouvements désarticulés de ses membres, engourdis par la gravité. Entre terreur et épuisement, bête féroce et fragilité pantelante, elle est incroyable d’intensité. Puis vient le temps des Lachrimæ, or Seven Teares de John Dowland, à la mélancolie plus douce mais obsédante, dont s’emparent avec brio le consort de violes de gambe l’Archéron et la soprano Céline Scheen. Alors que se déploient les variations sur une même mélodie du musicien contemporain Robert Burton, il est fascinant de voir la danseuse Alice Lada reprendre la même partition chorégraphique en la teintant chaque fois d’une couleur différente, modulant l’amplitude et la fluidité de ses gestes toujours précis. Pour le troisième tableau, retour au XXIème siècle avec Alban Richard lui-même accompagné de l’excellent beat-boxer Ezra. Électrisé, membres secoués, le directeur du CCN de Caen s’improvise chanteur et hurle son désarroi furieux dans le micro. Son souffle sonore semble se lier avec celui de Chihiro Araki entendu plus tôt. Enfin, l’ultime scène voit Céline Scheen, entourée de tous les protagonistes et sublimée par une sculpturale robe de raphia doré signée Victor Molinié, reprendre des tubes new-wave tels Tainted Love ou Here Comes the Rain Again, dans un concert flamboyant et crépusculaire. De ce spectacle enthousiasmant qui gagnerait sans doute à être un peu resserré, le public emporte une trace matérialisée par les jolis poèmes de Marie de Quatrebarbes écrits en immersion pendant la création.

Delphine Baffour