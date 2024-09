Connue pour ses expositions d’art contemporain en lien avec des sujets de société, la Fondation groupe EDF inaugure un nouveau programme culturel réjouissant qui allie et fait dialoguer œuvres inspirées par la lumière et art chorégraphique.

La Fondation groupe EDF, qui intervient dans les domaines de l’éducation, de la formation, de l’écocitoyenneté et propose des expositions d’art contemporain qui visent à engager le dialogue sur des sujets de société, enrichit son offre culturelle. Elle lance en effet un nouveau programme autour de la lumière qui présente, pour cette première saison, un accrochage inédit d’œuvres peu ou jamais exposées de Raoul Dufy, Man Ray, Julio Le Parc ou encore François Morellet, et qui invite aussi le geste dansé.

La fine fleur de la danse française dans la lumière

Chaque mercredi et jeudi, à 14h30 pour les scolaires et 19h pour le grand public, chorégraphes, danseurs et danseuses proposeront des créations, des improvisations, des extraits de leurs spectacles. Seront ainsi conviés Raphaëlle Delaunay, Jann Gallois, Marion Motin, Carolyn Carlson, Thomas Lebrun, MAZELFRETEN, Leïla Ka, Mourad Merzouki, Angelin Preljocaj, Léo Lérus, Maud Le Pladec, Alban Richard ou Josette Baïz… En un mot la fine fleur de la scène française, au-delà des différences de génération et d’esthétique. Pour accompagner cette programmation régulière, et dans le souci d’être accessible à tous et toutes pour contribuer à l’émancipation de chacun, des événements tels que des soirées DJ engagées, une Block party famille, un battle scolaire et universitaire ou des ateliers de danse destinés à des associations telles que la Maison de Solenn ou l’association France Parkinson, seront également proposés.

Delphine Baffour