« Bless this Mess » de Katerina Andreou

La chorégraphe athénienne Katerina Andreou présente Bless this Mess, sa première pièce de groupe.

La saison dernière, Katerina Andreou présentait au Festival d’Automne son troisième solo Mourn Baby Mourn, dans lequel elle faisait d’un sentiment de tristesse et de frustration, intime mais sûrement partagé par une époque, un moteur de création. La chorégraphe, danseuse et musicienne athénienne y revient cette année avec sa première pièce de groupe Bless this Mess. S’accompagnant de trois autres interprètes, elle s’empare cette fois de l’instabilité, de l’intranquillité, de la confusion qui régissent nos sociétés pour créer, comme un antidote, un espace bouillonnant et survolté, sorte de fête post punk où le jeu côtoie l’absurde, où chacun prend plaisir à bouger avec les autres.

Delphine Baffour