Des années désormais que Goran Bregovic tourne et retourne avec son Orchestre des Mariages et des Enterrements. Tout un programme.

Avec lui, c’est toujours la même histoire. Une affaire de notes de haute voltige et d’attitude limite punk qui ne manquent pourtant pas de séduire le public. Connu pour ses bandes originales des films d’Emir Kusturica, le compositeur serbo-croate Goran Bregovic a depuis un bail enrôlé un sacré band, soit une vingtaine de musiciens originaires des Balkans (cuivres comme chœur), qui manient et marient avec frénésie les traditions rom et bulgare, classique et électronique. À la clef un total mix qui transgresse les lois du genre et défie les sacro-saintes chapelles avec une ferveur non feinte et une énergie exubérante. Comme le remède tout indiqué pour faire tomber les a priori qui enserrent les pensées mortifères. En attendant, entrez comme vous le voulez dans cette ésotérique transe.

Jacques Denis