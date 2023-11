Daniel Humair trio

Le batteur Daniel Humair en formule trio dans le cadre d’un club, voilà le genre de propositions qui ne se refusent pas.

Plus de soixante ans de pratique, forcément ça forge une carrière. Celle du natif de Genève a vu défiler à ses côtés un grand nombre de ceux qui comptent dans la longue histoire du jazz, et ce dans des registres des plus divers. Aux baguettes, le batteur s’est ainsi affiné un style, comme aux pinceaux le peintre – sa seconde passion – s’adonne à l’abstraction narrative, une formule qui résume bien les enjeux de son art qui vise à créer une forme débarrassée de schémas préconçus. Rare, comme l’est sa présence désormais sur les scènes parisiennes. C’est pourquoi il est conseillé de réserver pour cette soirée où il sera associé au saxophoniste Vincent Lê Quang et au contrebassiste Stéphane Kerecki, deux « petits jeunes » – un siècle à deux tout de même – avec qui il publia en 2017 Modern Art, une libre et érudite conversation musicale avec les œuvres de certains grands peintres de notre temps. Un modèle.

Jacques Denis