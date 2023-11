Christophe Dal Sasso Big Band

Christophe Dal Sasso inscrit son big band dans le sillon de Chick Corea.

Des années que Christophe Dal Sasso trace sur le papier musique une troisième voie, à mi-chemin entre classique et jazz, à commencer par Ouverture sous son nom comme auprès de L’Hymne au Soleil de Lionel Belmondo. Chemin faisant, celui qui prit bonnes notes des leçons de l’esthète metteur en sons Ivan Julien « sur l’écriture en grand orchestre, le choix des timbres, les rapports de force entre les instruments », s’est arrangé à sa main d’œuvres majuscules comme les monumentaux Africa / Brass et Love Supreme de Coltrane. Cette signature en grand orchestre, sa marque de fabrique, il l’appose cette fois sur plusieurs œuvres du pianiste récemment disparu, dont Three Quartets, trois pièces de Chick Corea pour quartet de jazz pensées sur le modèle du quatuor à cordes classique.

Jacques Denis