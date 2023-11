Le pianiste américain Sullivan Fortner présente le répertoire d’un double album enregistré entièrement en solo.

Repéré par Roy Hargrove auprès de qui il joua huit ans, partenaire privilégié de la chanteuse Cecile McLorin Salvant, le pianiste Sullivan Fortner s’impose désormais comme un légataire parmi les plus doués de la grande tradition du piano jazz. Il l’illustre une nouvelle fois en publiant un double album, « Solo Game », comme son titre l’indique entièrement enregistré en solo, dont il vient présenter l’esprit et le répertoire au New Morning. Parrainé par Fred Hersch et Jason Moran — deux ainés rompus à cet exercice solitaire — ce solo frappe par la densité des interprétations qui, loin de se limiter aux registres traditionnels du genre, ouvre de nombreuses perspectives esthétiques comme autant de débouchés possibles à sa passionnante imagination d’improvisateur.

Vincent Bessières