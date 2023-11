Laurent Cugny Tentet « Zeitgeist »

Le disciple de Gil Evans Laurent Cugny est de retour sur scène avec un groupe inspiré par la période électrique de Miles Davis.

Sous un terme emprunté à la philosophie allemande, l’arrangeur Laurent Cugny a réuni un casting de haut vol de dix musiciens à l’instrumentation inhabituelle puisqu’il comprend trois claviers (deux pianos électriques Fender Rhodes tenus par Pierre de Bethmann et lui-même, et un orgue Hammond B3, confié à Laurent Coulondre), une guitare (Manu Codjia), une contrebasse (Jérôme Regard), deux batteries (Stéphane Huchard et Antoine Paganotti), un saxophone soprano (Martin Guerpin), une trompette (Quentin Ghomari) et une clarinette basse (Stéphane Guillaume). Ambiances nimbées d’électricité renouant avec l’esprit du Miles Davis période « Bitches Brew », sur des thèmes repris à Joni Mitchell, Joe Zawinul, Michel Jonasz, Pat Martino, Lennon-McCartney, Miles Davis et Duke Ellington… Le résultat est captivant, la musique se développant de manière climatique et collective. En première partie, le Kami Octet, dans un répertoire inspiré des luttes ouvrières.

Vincent Bessières