Aldo Romano, hommage à Claude Nougaro

Aldo Romano honore la mémoire et le répertoire de son ami Claude Nougaro.

Le batteur parisien et le chanteur toulousain, ce fut une longue histoire d’amitié, doublée d’une complicité musicale. Au fil des années, Aldo Romano a ainsi composé des mélodies pour Claude Nougaro, dont Visiteur pour Chansons nettes dès 1981, La vie c’est beau va, le titre qui conclut Ami Chemin deux ans plus tard, ou encore Eau douce et Les chenilles pour La Note Bleue, le disque paru à titre posthume fin 2004. C’est en préfiguration des vingt-ans de la disparition du chanteur fou de jazz que ce concert est organisé avec en invité David Linx, grande voix du jazz qui signait dès 2013 A NousGaro, avec un autre batteur, André Ceccarelli, qui fut lui aussi un partenaire de l’auteur de Le Jazz et la Java.

Jacques Denis