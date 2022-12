Girls and boys, d’après Dennis Kelly, mise en scène Chloé Dabert

La metteuse en scène Chloé Dabert et la comédienne Bénédicte Cerutti s’emparent de Girls and Boys, monologue-choc du britannique Dennis Kelly. Une performance d’une vérité fracassante : entre drôlerie et cataclysme émotionnel.

On commence par sourire, par rire, même, à l’écoute des confidences de cette jeune femme qui nous parle sans détour de sa vie sexuelle, professionnelle, amoureuse, familiale. Elle arrive de la salle et s’installe au centre de l’avant-scène, reste debout, au plus près des spectatrices et spectateurs du premier rang, pose les bases d’une relation d’intimité et d’honnêteté avec le public. « J’ai rencontré mon mari dans la file d’embarquement d’un vol Easyjet et je dois dire qu’il m’a tout de suite déplu ». Ses yeux cherche les nôtres. Bénédicte Cerutti convainc d’emblée par une présence d’une grande exigence. Nulle affèterie ne vient ici banaliser le texte acéré de Dennis Kelly, nul effet superflu de théâtralité ou de composition. L’être en scène de la comédienne est net, droit, dépouillé. Au ras du texte-choc qu’elle livre à notre écoute (publié par L’Arche Editeur, dans une traduction de Philippe Le Moine), Bénédicte Cerutti confère une impressionnante authenticité à son personnage et à l’histoire qu’elle incarne. Une histoire de couple qui s’ancre dans la légèreté avant de s’enfoncer dans la gravité et de virer à l’horreur.

La dérive funeste d’un couple

Cette femme n’a rien d’une femme comme les autres. On l’aime immédiatement. On la comprend. On se sent proche de ses inclinations et de ses fulgurances, de ce qu’elle révèle de l’existence, du couple, des rapports homme/femme, des profondeurs de l’âme, des pertes de contrôle… Elle traverse tout cela avec une franchise sans concession. Rien dans ses propos ou ses analyses n’est jamais anecdotique. Mariée avec un homme qu’elle a rencontré dans un aéroport, mère de deux enfants, elle dissèque le monde avec une perspicacité quasi-sociologique, tout en nous ouvrant les espaces les plus personnels de son esprit. Et on la suit. Pas à pas. Sans chercher à savoir où elle va, où elle nous mène. Car la suivre est déjà un périple, toute une aventure. Sous la direction de Chloé Dabert, qui crée une mise en scène admirable, tout à la fois sensible et tranchante (la scénographie et la création vidéo sont de Pierre Nouvel), Girls and Boys déploie un spectre étonnant de sentiments et d’émotions. Dans ce théâtre de l’instant qui est aussi un théâtre de la vérité, Bénédicte Cerutti nous accompagne au bord d’un précipice. Un abîme impensable qu’elle éclaire d’une sincérité radicale.

Manuel Piolat Soleymat