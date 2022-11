Il y a eu Ali Baba, Barbe Bleue, Frankenstein, Hansel et Gretel, Hamlet. C’est ici sur la figure de Blanche-Neige que se penchent Samuel Hercule et Métilde Weyergans, de la compagnie La Cordonnerie. Ils signent un ciné-spectacle : entre films muets, musiques, bruitages et dialogues en direct.

On trouvera bien une pomme, un miroir, une forêt et des nains dans cette version urbaine de Blanche-Neige, mais nulle marâtre et pas plus de jeune fille soumise. Blanche est une adolescente de 15 ans, gothique et rebelle, vivant seule avec sa belle-mère, Elisabeth, au dernier étage de la plus grande tour de la Cité HLM du Royaume. Son père les a toutes les deux laissées pour partir à l’aventure en URSS (l’existence de cet homme est mise en lumière dans Udo Complètement à l’Est, autre spectacle de la compagnie La Cordonnerie). Rompant avec l’univers de Walt Disney, Samuel Hercule et Métilde Weyergans présentent ici une forme hybride (tous publics à partir de 8 ans) qui bouleverse les schémas réducteurs prévalant habituellement dans ce genre de contes.

Les murs qui s’érigent entre les êtres

« Notre Blanche-Neige sera un conte des temps modernes oscillant entre profondeur et légèreté, dans lequel chaque élément de la fiction deviendra réalité, déclarent les deux co-metteurs en scène et auteurs de ce ciné-spectacle. Parallèlement à l’histoire de Blanche et Elisabeth, nous suivrons les derniers mois agités autour du mur de Berlin et de sa chute, en novembre 1989, comme un écho à [la] relation parfois douloureuse [de nos deux héroïnes ». Entre théâtre, cinéma et musique, Blanche-Neige ou la Chute du mur de Berlin mélange histoire intime et grande histoire. En portant un coup de projecteur sur les « murs qui s’érigent entre les êtres ».



Manuel Piolat Soleymat