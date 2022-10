Giovanni Mirabassi New Quartet

Le pianiste présente un nouveau quartet dans lequel figure le saxophoniste Guillaume Perret, qui se fait entendre, pour une fois, en acoustique.

C’est un tout nouveau quartet que Giovanni Mirabassi vient présenter au New Morning à la faveur de la sortie d’un nouvel album intitulé « The Swan and the Storm ». Qu’est-ce qui se cache entre cygne et orage, entre douceur et tumulte ? Peut-être un art des contrastes cher au pianiste qui a toujours développé une expression résolument lyrique. Particularité de ce quartet : il accueille en première ligne le saxophoniste Guillaume Perret qui, pour l’occasion, délaisse pédales d’effets et loopers pour revenir à un son acoustique et à un phrasé qu’il avait, toutes ces dernières années, chargé en électricité. Avec Clément Daldosso à la contrebasse et Lukmil Perez à la batterie, on tient là un groupe de haut vol, qui mérite largement de se laisser découvrir sur scène.

Vincent Bessières