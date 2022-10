Black Lives, From Generation to Generation

Inspiré par le mouvement « Black Lives Matters », des musiciens d’Afrique, d’Amérique et de la Caraïbe s’unissent pour lutter avec leurs armes contre les discriminations.

Sous-titré « From Generation to Generation », ce projet ambitieux présente sous le nom de « Black Lives » un collectif de musiciens réunis par leur désir d’ériger la musique comme rempart contre le racisme et de dénoncer les injustices subies par les hommes et femmes du simple fait de la couleur de leur peau. Traversant le continuum des musiques afro-diasporiques, de l’Afrique aux Etats-Unis en passant par la Caraïbe, « Black Lives » a signé un double album au line-up impressionnant qui se décline sur la scène du New Morning, lieu d’expression essentiel de ces artistes dans la capitale depuis quarante ans. Sont annoncés Marcus Strickland, Cheick Tidiane Seck, Reggie Washington, Jean-Paul Bourelly, Sonny Troupé, Jacques Schwarz-Bart…

Vincent Bessières