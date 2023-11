Giovanni Mirabassi avec “The Swan and the Storm”

Le pianiste italien dirige un quartet qui fait cohabiter la douceur et la tourmente, grâce à la présence de la saxophoniste Sophie Alour en particulier.

Qu’est-ce qui se cache entre cygne et orage, entre douceur et tumulte, entre grâce et tourmente ? Peut-être un art des contrastes cher à Giovanni Mirabassi qui a toujours développé une expression résolument lyrique, animée et vibrante. Son « Swan and the Storm » accueille en première ligne la saxophoniste Sophie Alour, qui se substitue à son confrère Guillaume Perret (qui prit part au disque) et possède toutes les qualités pour s’approprier ce répertoire. Avec Clément Daldosso à la contrebasse et Lukmil Perez à la batterie, on tient là un groupe de haut vol, qui mérite largement de se laisser découvrir sur scène.

Vincent Bessières