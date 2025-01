Gerold Schumann met en scène Vie et destin, adapté avec René Fix du chef-d’œuvre de Vassili Grossman. Intense et poignante exploration des rouages totalitaires, servie par des comédiens affûtés.

Première gageure de l’entreprise menée par Gerold Schumann : l’adaptation de la fresque touffue dans laquelle Vassili Grossman ausculte la société soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, du ghetto de Berditchev aux camps de concentration nazis, de Stalingrad au laboratoire de physique nucléaire de Moscou. A la multiplicité des lieux, le roman ajoute la myriade des personnages, parmi lesquels Gerold Schumann et René Fix choisissent les plus marquants, offrant aux comédiens monologues, dialogues et scènes chorales dans lesquelles ils excellent. Sa puissance et l’assurance de son jeu offrent à François Clavier un charisme que les fissures et les doutes de ses personnages rendent encore plus impressionnantes. Il est bouleversant en Strum, contraint par Staline au mensonge et à la délation, comme il l’est en Mostovskoï, résistant à l’évidence que stalinisme et nazisme sont les avatars de la même ignominie. Maria Zachenska est poignante et intense dans l’interprétation de la dernière lettre envoyée par Anna Strum avant la liquidation du ghetto. Thérésa Berger est saisissante dans la mort gazée de Sofia, dont l’image force la persistance rétinienne et constitue un des moments les plus forts du spectacle. Vincent Bernard et Thomas Segouin passent du bourreau à la victime avec une fluidité sidérante, montrant remarquablement comment les engagements personnels et les avanies de l’Histoire transforment le visage et le corps des hommes.

Humanisme et barbarie

Autre défi de cette adaptation : élucider le sens du roman et rendre raison de ce qu’il dit du parallèle entre les horreurs concentrationnaires, meurtrières et paranoïaques qui ont secoué le XXème siècle et ébranle encore l’Europe actuelle, tandis que l’Ukraine est à feu et à sang. Gerold Schumann choisit de faire revivre les personnages de Vie et destin comme s’ils étaient joués par des soldats d’aujourd’hui, se racontant des histoires pour échapper à la leur ou tenter de la comprendre. Les comédiens passent de la chapka et de la veste molletonnée à l’uniforme de la Waffen SS en un tournemain. L’évidence est éclatante : le costume peut changer sans que changent les effets de l’idéologie, ennemie de cette « bonté sans pensée », chère à Vassili Grossman et que symbolise le calvaire dévêtu de Sofia, conduisant le petit Daniel par la main jusqu’à la chambre à gaz. Les vidéos de Pascale Stih, les lumières de Philippe Lacombe et la musique aux accents contemporains qu’interprète Yannick Deborne en fond de scène, accompagnent avec poésie cette fresque à la fois pudique et poignante, qui ne se laisse jamais gagner par le pathos et avance sur la crête escarpée de la dignité, malgré les horreurs qu’elle raconte. Avec maîtrise et force, Gerold Schumann continue son chemin théâtral empreint d’humanisme, de lucidité et d’espoir.

Propos recueillis par Catherine Robert