Au sein d’une mise en scène tout en précision de Pierre Germain et Pauline Hercule, Virginie Colemyn incarne, dans À cheval sur le dos des oiseaux, une femme pas comme les autres. En écoutant et regardant la comédienne interpréter cette partition tragi-comique, nous nous élevons dans les airs, saisis par la fécondité de la vie qui nous est donnée en partage.

« Une femme, Carine Bielen, la cinquantaine. Quand elle s’exprime, nous parvient un sentiment étrange : on dirait qu’elle n’a jamais pu tout à fait quitter ses dix ans… » Telle est la description introductive de son personnage que l’autrice belge Céline Delbecq (née en 1986) fait figurer en amont d’À cheval sur le dos des oiseaux, monologue publié par Lansman Éditeur (lauréat des Journées de Lyon des Autrices et Auteurs de Théâtre, en 2021), aujourd’hui superbement interprété par la comédienne Virginie Colemyn au Théâtre national populaire, à Villeurbanne. Une femme se présente à nous au sein d’un espace scénographique abstrait et dépouillé : deux néons, deux projecteurs, des micros, quelques piles de dossiers éparpillées au sol, une table de régie derrière lequel la co-metteuse en scène Pauline Hercule crée, en direct, la matière sonore et musicale du spectacle. Sa singularité, d’emblée, agit comme un électrochoc. La façon dont elle bouge. La façon dont elle parle. La façon dont elle nous fixe, droit dans les yeux, et nous raconte son existence — depuis l’enfance — le rire toujours prêt à éclater ou le regard grave, gonflé d’innocence et d’incompréhension. Immédiatement, Carine Bielen fait lien avec nous. Elle cherche à nous gagner à sa cause, qui est aussi celle de son fils, Logan. Et elle y parvient. Haut la main.

Quand on n’a pas grand-chose, mais pourtant l’essentiel

Mère sur le tard, Carine Bielen n’a pas vraiment désiré cet enfant venu la surprendre dans sa vie de dénuement et de célibat. Elle a d’ailleurs, un moment, pensé ne pas le garder. Mais maintenant qu’il est là, elle s’accroche à lui comme une hirondelle au printemps. Alors elle se livre en toute sincérité. Car elle doit prouver à la société qu’une femme comme elle, depuis toujours considérée comme une arriérée mentale, est capable d’élever son fils. Même si elle est pauvre. Même si elle n’a obtenu que 79 à un test de QI. Même si elle est têtue et qu’elle n’en fait souvent qu’à sa tête. Interrogeant de son écriture vive et sensible le thème de la normalité, Céline Delbecq nous projette dans un monde intérieur bouleversant, sans verser dans la lamentation. Porté par une interprète à la profondeur éclatante, À cheval sur le dos des oiseaux déchire le voile des conventions pour éclairer la liberté naïve et brûlante d’une femme qui s’ouvre aux autres sans aucune réserve. On ne peut que l’aimer, qu’admirer le combat sans répit qu’elle mène pour dire sa vérité. Il fallait une artiste virtuose pour révéler ce large et subtil éventail d’émotions. Pauline Hercule et Pierre Germain ont pensé à Virginie Colemyn. Dans le rôle de Carine Bielen, la comédienne se montre magistrale. Elle confère à ce personnage troublant des airs sublimes de poétesse.

Manuel Piolat Soleymat