Elizabeth Czerczuk réunit une vingtaine d’artistes engagés et inspirés, qu’elle dirige, en esthète visionnaire, pour dire la démesure de l’amour, sa puissance, son élan et son intemporalité.

Sur les tapisseries qui forment la tenture de La Dame à la licorne, figure, en plus de l’allégorie des cinq sens, un sixième et mystérieux élément : le sens du cœur, assorti d’une devise : « mon seul désir ». Tel pourrait être la clé du spectacle d’Elizabeth Czerczuk, dans lequel toutes les voies de la sensibilité sont explorées pour qu’advienne le triomphe du désir, pensée par la metteuse en scène et chorégraphe sous les traits de l’Eros platonicien. Celui-ci est « un sorcier redoutable, un magicien et un expert » : les danseurs réunis dans ce spectacle prouvent, par leur éblouissante maîtrise, qu’ils sont habités par ce démon puissant. « Tantôt il est en fleur, plein de vie, tantôt il est mourant, puis il revient à la vie », dit Platon par la bouche de Diotime : ainsi se succèdent les tableaux du spectacle pour montrer les trésors d’énergie que le désir peut faire naître. Entre Dame à la licorne et prêtresse de Mantinée, Elizabeth Czerczuk traverse la scène en fantôme halluciné, dans une longue robe vaporeuse, comme une sibylle ou un succube.

Art total

Nourri de la tradition littéraire polonaise, le diptyque, librement inspiré des Aïeux d’Adam Mickiewicz et des Noces de Stanisław Wyspiański, puise aux sources des mythologies et des références, des figures et des styles, mêlant les genres, les âges, les origines, les récits, le païen et le chrétien, dans un syncrétisme œcuménique et fusionnel : un diable malicieux ressemble à Socrate, une mariée à la Vierge, un bouc émissaire à un martyr et des démons cagoulés à des djinns de science-fiction. La rencontre et la combinaison entre les musiques, les danses, les éléments narratifs et les fantasmes compose un harmonieux mélange, qui fait naître de très belles images tout en illustrant la lecture structuraliste du matériau littéraire humain, selon laquelle le mythe est l’ensemble de toutes ses version à l’exclusion d’aucune. Selon la recommandation de son maître, Tadeusz Kantor, Elizabeth Czerczuk propose ainsi un théâtre total, servi par une audacieuse scénographie multifocale et magnifié par les très beaux costumes de Joanna Jasko-Sroka. « Il faut embrasser tout l’art pour comprendre l’essence du théâtre. Le théâtre n’a en fait pas de point d’appui spécifique. Il s’appuie sur la littérature, le drame, l’art visuel, la musique, la danse, l’architecture. » : Eros-Hypnos, otwarta brama réussit brillamment cette embrassade à la gloire de l’amour.

Catherine Robert