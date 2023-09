« Gaya » de Nacho Flores, Lucia Rosella et Jonathan Frau au Cirque-Théâtre d’Elbeuf

Avec Gaya, qu’ils créent au Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Nacho Flores, Lucia Rosella et Jonathan Frau nous emmènent dans un univers burlesque et mystérieux. Proches des éléments, les personnages qu’ils incarnent sont mouvants, toujours étonnants.

D’abord fildefériste, le Madrilène Nacho Flores décide un beau jour d’inventer sa propre discipline : l’équilibre sur cubes de bois. Lucia Rosella, avec qui Nacho a appris le fil à l’école de cirque Carampa à Madrid, continue pour sa part d’explorer son agrès d’origine, mais en développant une technique personnelle : la « danse sur un petit bout de sol, suspendu, sacré, élevé ». Quant à Jonathan Frau, que Lucia et Nacho rencontrent au sein de l’école du Lido à Toulouse où ils réalisent eux aussi une partie de leur formation, il se créée un langage acrobatique unique, un vocabulaire « torturé » proche de la contorsion. Lorsque ces trois artistes aux univers artistiques singuliers qui se connaissent de longue date décident de créer ensemble, c’est un monde à part qui naît. Il s’appelle Gaya, se situe dans un espace-temps indéfini où rêves et réalité se confondent, où l’Homme entre en communion avec la Nature.

Clowns de jour, clowns de nuit

Dans et autour d’une cabane brinquebalante qu’ils considèrent comme le 4ème personnage de Gaya qu’ils ont écrit et qu’ils interprètent ensemble, Nacho Flores, Lucia Rosella et Jonathan Frau se livrent à un mouvement permanent. Tous clownesques, farfelus, ils connaissent une suite de métamorphoses pour lesquelles ils convoquent plusieurs pratiques : la danse, le funambulisme, la manipulation d’objets, l’acrobatie. Le passage du jour à la nuit les transforme. Elle, insaisissable et pétaradante le jour devient rêveuse lorsque le soleil disparaît. Constructeur de génie, Nacho tente de traduire à la lumière la danse des étoiles à travers des sculptures fantastiques. Jonathan, enfin, est « La Chose » : tantôt animal tantôt végétal, il vit dans une mue permanente. Bien que différents, ces trois êtres se comprennent. Ils parlent une langue qui n’appartient qu’à eux mais dont ils nous donnent à entendre les sonorités.

Anaïs Heluin