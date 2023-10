La compagnie Iéto continue sa tournée avec cette création de 2019. Dans le spectacle Pour hêtre, on passe des planches aux branches d’arbres.

Avec le duo acrobatique de Fnico Feldmann et Itamar Glucksmann, nous sommes loin du cirque de tradition, mais ils procurent tout autant d’émotions. Le spectacle commence avec un plateau nu, une lumière chaude et un tas de bois imbriqués au centre de la scène. Entre douceur, espièglerie et complicité, la symbiose entre les artistes se crée dans le mouvement, et avec la matière qu’ils utilisent. Le tas de bois devient une forêt de hêtres, au fur et à mesure des jeux des acrobates, qui les disposent en équilibre sur la scène. Avec cette forêt qui se déploie, c’est tout un imaginaire de jeux d’enfants qui s’offre aux spectateurs, sans toutefois être puéril. Le rythme de leurs acrobaties imprègne la chorégraphie d’une sorte de pureté touchante, de naïveté entrainante. Les deux hommes se découvrent, jouant comme des chats sur et dans cet imbroglio de branches.

Virtuosité de la douceur

La simplicité de leur dispositif et la sobriété de leurs costumes permettent de construire une poésie de la nature autour de la matière brute en scène, le hêtre. Ce bois leur sert de base pour des équilibres, toujours plus inattendus, dans lesquels ils se défient. Le jeu de la surenchère technique à l’ancienne est revisité en un jeu tendre et malicieux sur ces branches posées verticalement. Les bois utilisés sont tous de dimensions différentes (hauteur, diamètre, ramification), et l’un d’eux a même la taille d’un tronc. Les installations restent fragiles, mais les acrobates les apprivoisent, jouant toujours sur l’équilibre précaire et les contrepoids. La survie de chacun dépend de leur écoute, cependant leurs sourires nous font oublier la tension du moment. La fluidité du mouvement trompe l’œil du spectateur, gomme la performance acrobatique, la densité du rythme de la chorégraphie et le poids des bois utilisés, pour nous faire vivre un moment hors du temps, haletant, beau et touchant. Ces artistes sont des virtuoses de la douceur, partageant avec le public leur énergie et leur plaisir d’être en scène.

Léa de Truchis de Varennes