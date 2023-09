Le Festival Sens Interdits, précieuse fenêtre théâtrale ouverte sur l’international, traverse une nouvelle fois le monde et ses chaos, ses résistances et ses solidarités.

Malgré les coupes budgétaires de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le festival Sens interdits persiste et signe dans son combat pour un théâtre international qui suit de près les mutations de la planète. Sa 8ème édition propose donc 18 spectacles et 44 représentations à travers la métropole lyonnaise qui, comme d’habitude, feront entendre des voix singulières venues du monde entier. Trois focus structurent cette programmation, dirigés vers l’Afrique francophone (Cameroun, Rwanda, Mali), l’Outre-mer (Guadeloupe, Martinique et La Réunion), la Palestine à travers les thématiques notamment des femmes en résistance, des guerres et des exils.

Les violences que produit notre monde

Quelques poids lourds seront programmés. Antigone in the Amazone de Milo Rau, Les forteresses de l’iranien Gushad Shaheman ou, à un degré moindre, le 1.8m d’Ivan Viripaev qui traverse la répression de la révolution en Biélorussie. On retrouvera aussi avec grand plaisir des fidèles du festival. Avec Nous ne sommes plus…, la compagnie russe du Knam Théâtre qui du côté de la Sibérie arrive à poursuivre miraculeusement (et si talentueusement) sa résistance à Poutine, ou encore Dorothée Munyaneza, jeune artiste d’origine rwandaise qui propose un solo sur la figure de la sorcière Tituba ( Toi, moi, Tituba). Violences sexuelles, chlordécone ou conditions de vie dans les camps de réfugiés et territoires occupés parsèmeront également, entre autres, un paysage forcément marqué par les violences que produit notre monde mais aussi par la capacité du théâtre à en porter témoignage et à la sublimer. Le tout à travers 25 lieux partenaires du festival situés dans toute la métropole lyonnaise.

Eric Demey