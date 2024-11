L’auteur, metteur en scène et comédien Gabriel F. recrée en français l’un de ses spectacles phares, dans le cadre des tournées en Isère de la MC2:Grenoble. Un seul en scène multiprimé au Brésil, où il ausculte sur le fil de nos paradoxes humains notre capacité d’adaptation.

Dramaturge, metteur en scène et comédien grandi au Brésil, Gabriel F. a cofondé la compagnie Teatro de Açúcar en 2007 avec Marco Michelângelo, écrivain, musicien, acteur et illustrateur. Sur les scènes françaises, Gabriel F. a déjà écrit et interprété Naufragé(s) (2019), où il réinvente sa vie et son rôle, et Le Jour J de Mademoiselle B. (2023), hommage truculent à la magie du théâtre, pour tout public à partir de 8 ans. Il fut aussi interprète dans Candide mis en scène par Arnaud Meunier, alors directeur de la Comédie de Saint-Etienne, avant de devenir artiste associé à la MC2:Grenoble. Créé en 2013, Adaptação fut son premier seul en scène, expérience inédite de solitude et de dédoublement entre l’acteur intimidé et le metteur en scène qui le juge, à la croisée entre théâtre, performance et autofiction. Plusieurs personnages très… différents se côtoient. « Un metteur en scène frustré en pleine crise de créativité qui décide de changer de profession ; une actrice, arrivée récemment dans une grande ville, qui doit faire face à sa solitude ; une transsexuelle qui change son corps pour tenter de trouver qui elle est vraiment ; un dinosaure qui ne sait pas s’il survivra au renouvellement de son espèce… »

Une sorte de miracle de la vie

Tous sont confrontés à un nouvel environnement, à la finitude de leur condition, et cette plongée dans l’inconnu les oblige à une forme d’adaptation singulière. Entremêlant réalité et fiction, Gabriel F. élargit le champ, allie humour et mélancolie, creuse l’intime en laisser émerger au creux de chaque singularité des sentiments universels, des interrogations communes. Primé lors de sa création au Brésil, le spectacle a ensuite tourné en trois langues dans divers pays et lieux, de la grande métropole au village, où son succès constitue pour son auteur « une sorte de miracle de la vie ». Et comme lui-même le souligne, le spectacle fait écho à l’arrivée en France de Gabriel, lorsqu’il a fallu « repartir à zéro », « apprendre une nouvelle langue », « apprendre à survivre ». Aujourd’hui, sa « joie immense » à le recréer en français prouve d’emblée une belle chose qui encourage et réjouit : une capacité d’adaptation qui impressionne… Une pièce à découvrir grâce à la MC2:Grenoble dans un florilège de communes en Isère.

Agnès Santi