Vive le sujet ! Tentatives, édition 2023

Voici que le mot « tentatives » vient se glisser dans l’intitulé de la manifestation qui fait chaque année les belles heures du Jardin de la Vierge, dans un partenariat entre le Festival d’Avignon et la SACD…

Pas de panique, Vive le sujet ! est, et restera Vive le sujet ! Ce petit changement dans l’intitulé ne fait que marquer la vocation première de ce dispositif, qui a permis à un grand nombre d’auteurs et d’autrices d’inviter des artistes en dehors de leur champ de prédilection. De là sont nées des rencontres, matérialisées sur scène par des formats courts et toujours singuliers. Cette année, l’accent est mis sur un cercle d’auteurs choisis par la SACD, appelés à signer une œuvre de trente minutes. Certains viennent du théâtre, comme Guillaume Cayet ou Daniely Francisque, d’autres sont d’emblée des artistes pluridisciplinaires comme Auguste de Boursetty, et Blandine Rinkel. L’une, Fanny Alvarez, est circassienne, quand d’autres sont des chorégraphes aux esthétiques très diverses, comme Lazaro Benitez, Mohamed Toukabri et Balkis Moutashar. Cette dernière nous a confié les coulisses de sa participation à cette édition de Vive le sujet ! et sa rencontre avec l’autrice Lucie Rico : « Le dispositif nous invite à rencontrer quelqu’un avec qui n’avons pas l’habitude de travailler, pour faire advenir une chose que nous n’avons jamais faite. Jusqu’alors, il n’y avait jamais eu un seul mot prononcé dans mes pièces, alors c’était l’occasion pour moi de rencontrer le texte. J’ai donc cherché une autrice dans l’idée de lui passer commande et de l’inviter à partager le plateau avec moi ».

Chercher les endroits de la rencontre

Un pas de côté bienvenu, qui joue la carte de l’expérimentation. Dans cette inconnue, la chorégraphe reste toutefois en phase avec ses questionnements, qu’elle partage avec Lucie Rico : « C’est parti d’une chose très personnelle, qui fait que je ne me sens pas être une danseuse exceptionnelle. Et ce que je cherche dans la danse est à un autre endroit, dans le geste simple, quotidien. J’avais en tête depuis longtemps un titre pour un éventuel solo : « Rien d’exceptionnel ». J’ai proposé à Lucie Rico de travailler autour de cela et c’est devenu notre endroit de rencontre. Pour Lucie, ces choses du quotidien ont vraiment marqué son entrée dans l’écriture, notamment avec Georges Perec qui l’a beaucoup influencée. Et depuis que je me suis plongée dans son travail, il y a vraiment quelque chose qui me parle, à la fois du côté du singulier et du très simple, du populaire ».

Nathalie Yokel