Le Ballet de l’Opéra Grand Avignon qui effectue sa mue vers des écritures contemporaines s’installe à La Scala avec Storm puis L’Oiseau de feu et Boléro.

« Lorsque j’ai pris la tête du Ballet de l’Opéra il y a un an et demi je me suis donné comme défi de le présenter tout de suite au Festival d’Avignon. Ce n’était plus le cas depuis 25 ans. Je suis donc très heureux que nous soyons présents à La Scala, avec un éventail du répertoire contemporain que nous sommes en train de constituer. J’ouvre le bal avec Storm, une pièce pour quatorze interprètes et sept ventilateurs industriels qui est la première que j’ai créée pour le Ballet. Cela a été un véritable défi pour les danseurs. À la fois parce que c’est au départ une troupe néoclassique qui n’était pas habituée à ce genre de travail mais aussi parce que le vent, de plus en plus présent d’un tableau à l’autre, perturbe leur équilibre et leur verticalité, leur demande une grande résistance.

Un programme, deux esthétiques

Puis nous présentons une soirée composée de L’Oiseau de feu d’Edouard Hue et de Boléro d’Hervé Koubi. Je trouvais intéressant de réunir dans un même programme ces deux chorégraphes très différents. J’ai proposé L’Oiseau de feu à Edouard car c’est loin de son registre habituel et j’aime inviter les gens où on ne les attend pas. Tout en restant fidèle à la partition de Stravinski il a pris un double risque : sa proposition est assez différente de son travail pour sa compagnie et il a amené les danseurs loin de leur zone de confort, dans quelque chose de très intense. Quant à Hervé, je lui ai commandé ce Boléro car je souhaitais qu’il s’éloigne un peu du hip hop. C’est une réussite. Il s’est créé entre lui et les danseurs une belle alchimie qui a décalé leurs univers réciproques, aboutissant à une proposition aussi esthétique qu’intéressante. »

Propos recueillis par Delphine Baffour