Focus Grand ReporTERRE #6

« Mettre en pièce l’actualité », soit unir l’artistique et le politique en un focus stimulant initié et mis en œuvre par le Théâtre du Point du Jour à Lyon. Agrégeant divers spectacles des saisons précédentes, cette sixième édition du focus Grand ReporTERRE réfléchit les bouleversements de l’époque au fil de spectacles engagés.

L’imaginaire qui s’échappe du réel ou le documentaire qui s’ancre dans le vécu : la différence se fait ici complémentarité militante, quête commune éprise de vérité, soucieuse des dérives qui menacent l’avenir, désireuse de constituer des contre-pouvoirs démocratiques. Ici, afin d’interroger l’époque, le regard de l’artiste qui s’approprie et transforme s’allie à celui du journaliste qui recense et transmet. Fondés sur des témoignages et des enquêtes, des ressentis et des analyses, les spectacles tissent ensemble information et fiction, réfléchissant les bouleversements du monde, qu’ils soient environnementaux, sociétaux ou politiques. Des confins des Côtes d’Armor à l’Afrique subsaharienne, de Pierre-Bénite dans le Rhône aux Philippines, les paroles et les représentations expriment un désir d’exigence partagée, un besoin d’équité. Initié en 2020 par Angélique Clairand et Éric Massé qui co-dirigent le Théâtre du Point du Jour, ces Focus ont connu un succès grandissant. Du 3 au 16 novembre, le cru de cette année réunit des spectacles des éditions précédentes, programmés dans diverses scènes de l’agglomération lyonnaise – outre le Théâtre du Point du Jour, Les Célestins, La Renaissance à Oullins et La Machinerie à Vénissieux –, mais aussi en tournée à l’échelle nationale.

Entrelacer documentaire et fiction, rassembler artistes et journalistes

Avec la journaliste Coumba Kane, Angélique Clairand a conçu et « mis en pièce » l’actualité liée aux relations entre la France et l’Afrique : France Dégage ! France-Afrique : la rupture ? décortique tambour battant plusieurs siècles d’une Histoire tumultueuse. Sacha Ribeiro et Alice Vannier avec le journaliste Antoine Chao présentent Radio Lapin, histoires de luttes en opposition aux idées d’extrême droite. Laëtitia Guédon et Claire Chazal nous embarquent À la table du tout-monde à la découverte des « mets et merveilles du métissage ». Étienne Gaudillère avec la journaliste Giulia Foïs interroge : « Faut-il séparer l’homme de l’artiste ? ». En lien avec la crise écologique, Aurélie Van Den Daele en compagnie des journalistes Morgan Large et Hélène Servel révèle que La Terre parle quand on creuse. Avec la journaliste Lorraine de Foucher, Carole Thibaut éclaire La Fabrique de la domination. Des débats, rencontres et expositions complètent ce temps fort éclairant, qui invite à protéger notre corps social et la planète qui l’abrite.

Agnès Santi