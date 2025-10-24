La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°336
octobre 2025
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Théâtre - Agenda

« Oh les beaux jours » : Alain Françon adapte Samuel Beckett

« Oh les beaux jours » : Alain Françon adapte Samuel Beckett - Critique sortie Théâtre Paris Théâtre du Petit Saint-Martin
©Alain Françon, metteur en scène de Oh les beaux jours. © Jean-Louis Fernandez
Alain Françon, metteur en scène de Oh les beaux jours. © Jean-Louis Fernandez

Théâtre du Petit Saint-Martin / texte Samuel Beckett / mise en scène Alain Françon

Publié le 24 octobre 2025 - N° 337

Après Fin de Partie, La Dernière bande et En attendant Godot, Alain Françon poursuit son avancée dans l’œuvre de Samuel Beckett avec Oh les beaux jours, pièce qu’il met en scène au Théâtre du Petit Saint-Martin avec Dominique Valadié et Alexandre Ruby.

C’est l’un des textes les plus connus de Samuel Beckett. Oh les beaux jours, ou l’enfoncement d’une femme dans un mamelon de terre — en deux étapes : jusqu’à la taille, puis jusqu’au cou — au milieu d’un espace aride au sein duquel presque plus rien ne vit. Allégorie de la finitude humaine aux accents à la fois profonds et humoristiques, Oh les beaux jours célèbre les petites choses du quotidien dans un monde où tout semble avoir disparu. Seule Winnie est là, accompagnée de son mari Willie, une ombrelle à la main, son sac à côté d’elle. Dans la mise en scène de cette pièce que présente Alain Françon au Théâtre du Petit Saint-Martin, c’est l’actrice Dominique Valadié qui reprend le rôle créé par Madeleine Renaud en 1963. Un rôle mythique à la mesure de sa personnalité hors norme.

 

Manuel Piolat Soleymat

A propos de l'événement

Oh les beaux jours
du jeudi 13 novembre 2025 au vendredi 17 janvier 2025
Théâtre du Petit Saint-Martin
17 rue René-Boulanger, 75010 Paris

Du jeudi au dimanche (du 13 novembre au 14 décembre), du mercredi au dimanche (du 17 décembre au 17 janvier, sauf les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier).

Représentation à 19h.

Durée : 1h30.

Tél. : 01 42 08 00 32. www.portestmartin.com

Tous les articles Théâtre

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur le Théâtre

S'inscrire à la newsletter
91000abonnés
0abonnés
42800abonnés
5108abonnés
article suivant

“Honda Romance” de Vimala Pons, une polyphonie séduisante mais ...
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Théâtre

S'inscrire