« Oh les beaux jours » : Alain Françon adapte Samuel Beckett
Théâtre du Petit Saint-Martin / texte Samuel Beckett / mise en scène Alain FrançonPublié le 24 octobre 2025 - N° 337
Après Fin de Partie, La Dernière bande et En attendant Godot, Alain Françon poursuit son avancée dans l’œuvre de Samuel Beckett avec Oh les beaux jours, pièce qu’il met en scène au Théâtre du Petit Saint-Martin avec Dominique Valadié et Alexandre Ruby.
C’est l’un des textes les plus connus de Samuel Beckett. Oh les beaux jours, ou l’enfoncement d’une femme dans un mamelon de terre — en deux étapes : jusqu’à la taille, puis jusqu’au cou — au milieu d’un espace aride au sein duquel presque plus rien ne vit. Allégorie de la finitude humaine aux accents à la fois profonds et humoristiques, Oh les beaux jours célèbre les petites choses du quotidien dans un monde où tout semble avoir disparu. Seule Winnie est là, accompagnée de son mari Willie, une ombrelle à la main, son sac à côté d’elle. Dans la mise en scène de cette pièce que présente Alain Françon au Théâtre du Petit Saint-Martin, c’est l’actrice Dominique Valadié qui reprend le rôle créé par Madeleine Renaud en 1963. Un rôle mythique à la mesure de sa personnalité hors norme.
Manuel Piolat Soleymat
A propos de l'événementOh les beaux jours
du jeudi 13 novembre 2025 au vendredi 17 janvier 2025
Théâtre du Petit Saint-Martin
17 rue René-Boulanger, 75010 Paris
Du jeudi au dimanche (du 13 novembre au 14 décembre), du mercredi au dimanche (du 17 décembre au 17 janvier, sauf les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier).
Représentation à 19h.
Durée : 1h30.
Tél. : 01 42 08 00 32. www.portestmartin.com