« Oh les beaux jours » : Alain Françon adapte Samuel Beckett

Après Fin de Partie, La Dernière bande et En attendant Godot, Alain Françon poursuit son avancée dans l’œuvre de Samuel Beckett avec Oh les beaux jours, pièce qu’il met en scène au Théâtre du Petit Saint-Martin avec Dominique Valadié et Alexandre Ruby.

C’est l’un des textes les plus connus de Samuel Beckett. Oh les beaux jours, ou l’enfoncement d’une femme dans un mamelon de terre — en deux étapes : jusqu’à la taille, puis jusqu’au cou — au milieu d’un espace aride au sein duquel presque plus rien ne vit. Allégorie de la finitude humaine aux accents à la fois profonds et humoristiques, Oh les beaux jours célèbre les petites choses du quotidien dans un monde où tout semble avoir disparu. Seule Winnie est là, accompagnée de son mari Willie, une ombrelle à la main, son sac à côté d’elle. Dans la mise en scène de cette pièce que présente Alain Françon au Théâtre du Petit Saint-Martin, c’est l’actrice Dominique Valadié qui reprend le rôle créé par Madeleine Renaud en 1963. Un rôle mythique à la mesure de sa personnalité hors norme.

Manuel Piolat Soleymat