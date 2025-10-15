Le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Châlons-en-Champagne consacre une exposition aux origines du cirque moderne. C’est ainsi au XVIIIème siècle, dans un univers équestre et militaire, que nous plongent plus de 300 œuvres.

À l’heure où un cirque dit « de création » se déploie en parallèle d’un cirque appelé « traditionnel », et où les zones de contact entre les deux domaines sont extrêmement rares, une plongée dans l’histoire des arts de la piste s’avère fort riche. C’est là l’aventure que propose le Musée des Beaux-Arts de Châlons-en-Champagne avec son exposition Panache ! Les origines équestres et militaires du cirque. On y découvre des pratiques qui ont laissé des traces dans les deux types de cirque pratiqués aujourd’hui. Conçu grâce au commissariat partagé d’Enora Gault, directrice adjointe des musées de Châlons-en-Champagne, de l’auteur, directeur du Cirque Phenix et collectionneur Pascal Jacob et de la chercheuse, autrice et collectionneuse Marika Maymard, le parcours proposé au visiteur remonte à la figure de Philip Astley (1742-1814), considéré comme le fondateur du cirque moderne. Ancien sous-officier de cavalerie, celui-ci crée à Londres en 1768 les premiers spectacles équestres. La forme circulaire de la piste, la notion de figures et la codification de la mise en scène y sont établies et structurent jusqu’à maintenant une partie des créations circassiennes.

Histoire d’hommes et de chevaux

À travers plus de 300 œuvres organisées en trois parties, l’exposition retrace l’évolution d’une forme équestre et acrobatique, qui s’internationalise peu à peu et se dote d’espaces dédiés. Des peintures, mais aussi des costumes ou encore divers objets nécessaires au dressage équestre et au transport des chevaux témoignent de l’évolution des pratiques. Des allers-retours entre codes artistiques et influences historiques nous font voyager du registre antique jusqu’aux pantomimes napoléoniennes. Après les expositions Acrobates en 2018, No Animo Mas Anima en 2023 et Fiers saltimbanques ! en 2024, Panache ! constitue une nouvelle étape de préfiguration du futur Musée des Arts du Cirque dont l’ouverture est prévue en 2029. Ce lieu, qui abritera aussi de la création – un espace y sera consacré à l’entraînement et aux spectacles –, s’inscrit dans un projet bien plus vaste dédié aux arts de la piste. En lien avec le Centre National des Arts du Cirque (CNAC), Le Palc, La Comète et le festival Furies, ce futur musée participe du désir de ces différents acteurs de faire de Châlons un pôle européen majeur des arts du cirque. Le retour au passé que propose Panache ! est donc un geste pour l’avenir.

Anaïs Heluin