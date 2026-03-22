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N°341
mars 2026
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Classique / Opéra - Agenda

Redécouverte de Clémence de Grandval

Redécouverte de Clémence de Grandval - Critique sortie Classique / Opéra Paris Maison de la radio - Auditorium de Radio France
©Légende : Le Chœur de Radio France Crédit : Christophe Abramovitz / Radio France
Légende : Le Chœur de Radio France Crédit : Christophe Abramovitz / Radio France

Radio France / Musique vocale et chorale

Publié le 22 mars 2026 - N° 342

Sous la direction de Lionel Sow, le Chœur de Radio France et un quatuor vocal qui compte trois solistes de la relève du chant français ressuscitent deux motets de Clémence de Grandval.

Après avoir étudié le piano avec Chopin, Clémence de Grandval a été formée à la composition par Flotow et Saint-Saëns. Tombée dans l’oubli, avec nombre de partitions aujourd’hui perdues, son œuvre prolifique s’illustre en particulier dans la musique de chambre, et plus encore dans le répertoire vocal, avec foison de mélodies et une dizaine d’opéras, dont le dernier, Mazeppa, fut créé avec succès à Bordeaux en 1892. Écrite en 1870, la cantate Stabat Mater est sa première grande page sacrée, et celle restée la plus populaire de son catalogue – elle fut régulièrement jouée dans les églises et les conservatoires français. Sept ans plus tôt, elle mettait en musique l’autre grande prière des chrétiens, le Pater Noster, que font redécouvrir Lionel Sow et le Choeur de Radio France dans un programme complété par une Fantaisie et Fugue pour piano et harmonium de son maître Saint-Saëns.

 

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

Clémence de Grandval
du vendredi 24 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026
Maison de la radio - Auditorium de Radio France
116 avenue du Président Kennedy, 75016 Paris

à 20 heures. Tél. : 01 56 40 15 16.

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