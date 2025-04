Chaillot propose des soirées partagées pour découvrir deux chorégraphes. Ici Ola Maciejewska et Stav Struz Boutrous.

Ola Maciejewska, qui a commencé ses apprentissages en Pologne par la danse classique, a depuis adopté une attitude résolument contemporaine par son approche critique d’un monument comme les danses de Loïe Fuller (1862-1928), qu’elle évoque formidablement. Dans deux robes d’une ampleur gigantesque, elle reprend des éléments de la célèbre Danse serpentine qui, en faisant onduler cette masse de tissu flottant, évoque tour à tour une fleur, un papillon, des vagues, des formes abstraites et mouvantes. Mais surtout, cette danse ne cesse d’évoluer depuis la création de ce Loïe Fuller : Research en 2011 ! C’est donc une chorégraphie en perpétuelle mutation dont on découvre une nouvelle occurrence à chaque représentation. En seconde partie, Stav Struz Boutrous, chorégraphe israélienne qui s’intéresse depuis longtemps aux cultures de l’ex-URSS, se relie dans Nomads aux peuples des régions montagneuses du Caucase aux confins de l’Europe et de l’Asie. Leurs traditions reposent sur des rituels anciens où danse et chants se confondent. Stav Struz Boutrous a décidé de relire ces gestuelles sans musique, pour mettre en relief, avec Meshi Olinky, la musicalité des corps.

Agnès Izrine