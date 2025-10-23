Festival Immersion Danse

Dix ans que l’Onde fait vibrer l’automne au rythme de la création chorégraphique. Cette année, les cinq soirées de spectacles se déclinent sous l’angle de la nouveauté avec beaucoup de créations.

Grand format, petit format, dispositif singulier, exposition photo, DJ set… Les choses se suivent mais ne se ressemblent pas à l’Onde, scène conventionnée d’intérêt national art et création pour la danse. La grande scène est investie par des projets tout nouveaux ou encore très peu vus : c’est le cas pour cette triple affiche proposée par les Ballets Jazz de Montréal, qui rendent hommage, à travers l’imaginaire des chorégraphes Andonis Foniadakis, Annabelle Lopez Ochoa, et Ihsan Rustem, à la musique de Leonard Cohen. Quatorze danseurs entre fougue classique et contemporaine se lancent avec Dance me au service de la poésie de l’auteur-compositeur canadien, dans l’esprit d’excellence et d’accessibilité à tous les publics qui caractérise la compagnie. On découvrira également la pièce Imminentes, que vient tout juste de créer Jann Gallois. Elle rassemble six danseuses autour d’un questionnement : qu’est-ce qu’être humain aujourd’hui ? Avec l’envie de s’inspirer de la puissance de la douceur, la chorégraphe s’appuie sur l’interdépendance des êtres pour inventer une chorégraphie qui appelle à l’émancipation et invente ses propres gestes de réparation. Plus surprenant, le grand plateau de l’Onde accueille également un OVNI chorégraphique du duo suisse Delgado Fuchs, qui joue sur les représentations du peep show pour offrir, avec Topeep Secret Box, une expérience immersive unique en son genre.

Mise en lumière de femmes chorégraphes émergentes

On trouvera aussi dans la petite salle de l’Atelier de l’Onde matière à découvertes inédites. Shihya Peng crée Never Enough, solo construit avec le compositeur Alexandre Bouvier, au croisement des techniques de danse classique, contemporaine et chinoise qui fondent l’identité corporelle de la danseuse. Autre collaboration musique et danse : le duo formé par Chris Fargeot et Ulysse Zangs, 3h33 in my room (through the window), également en pleine émergence et présenté en co-accueil avec le festival Danse Dense qui accompagne la jeune chorégraphe dans le développement de son travail. C’est ce que fait également l’Onde avec la chorégraphe Federica Miani « Mia », formée en hip hop à la Juste Debout School. Elle présente ici son solo Animals, et devient artiste associée à l’Onde en 2026. Tout au long du festival, l’exposition photo de Benoîte Fanton Sur quel pied danser ? prend à bras-le-corps la question des appuis en danse. Vernissage le 11 novembre en ouverture du festival, mais à traverser jusqu’au 19 décembre.

Nathalie Yokel