Festival Manifeste à l’Ircam, édition 2023

Créations hybrides, musicales et scéniques, instrumentales et électroniques se succèdent à l’Ircam, autour de la Fontaine Stravinsky retrouvée et ailleurs.

Dans Laborintus II, qui ouvre Manifeste (Centre Pompidou, 7 et 8 juin), « Berio déplace les lignes, trouble les temps » dit Frank Madlener, le directeur de l’Ircam. Il pourrait reprendre l’expression pour toute la programmation de son festival Manifeste. La référence à la mémoire traverse aussi bien GAME 245 The Mirror Stage de Bernhard Lang (Ircam, 7 et 8 juin) que les Quatre chants pour franchir le seuil de Grisey (Sophia Burgos EIC, Cité de la musique, 9 juin) ou Anyway de Josh Levine (Ircam, 17 juin). Pour la première fois les machines de l’Ircam rencontreront les chanteurs du Centre de musique baroque de Versailles dans un Espace de projection simulant, le temps d’un concert (Janus), l’acoustique de la Chapelle royale (Ircam, 22 juin). On notera également des créations de Sasha Blondeau, Mark Andre, Justé Janulyté, Alberto Posadas, Rebecca Saunders… et les sorties d’ateliers de composition et d’interprétation (du 24 juin au 1er juillet).

Jean-Guillaume Lebrun