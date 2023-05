Festival La Maison danse Uzès, une édition avec spectacles, bal, balade et sieste

Une 28ème édition ludique et participative.

Pour sa 28ème édition, la première élaborée par Émilie Peluchon, nouvelle directrice de La Maison CDCN, le Festival d’Uzès nous promet de découvrir la danse autrement. Il s’agit avec Clémentine Maubon et Bastien Lefèvre, qui présentent également Cocœur, de mêler plaisirs du vin et du geste (Cépages dansants) ; avec Solène Wachter (For you / Not for you) d’assister à l’un ou l’autre des spectacles donnés en simultané selon que l’on se situe d’un côté ou de l’autre de la scène ; avec Dime a Dance imaginé par Merce Cunningham ou Play 612 de Daniel Larrieu d’influer sur le déroulement de la pièce ; avec Frank Micheletti de participer à un bal afro-house, de faire une sieste aux sons des oiseaux et une balade chorégraphique. Il est également vivement conseillé de se faire peur avec Bless the sound that saved a witch like me que Benjamin Kahn a écrit pour l’incroyable Sati Veyrunes ou de se réjouir avec Ambra Senatore dans le duo Il nous faudrait un secrétaire.

Delphine Baffour