La dernière création de Sharon Eyal réutilise les codes emblématiques du travail de la chorégraphe, tout en leur donnant un nouveau cadre. Sept corps, sept techniques, et une énergie unique pour un travail collectif transcendant qui insiste sur l’intégration des différences les plus intimes et sur l’amour, toujours.

C’est la troisième collaboration entre la chorégraphe star israélienne et la compagnie allemande Tanzmainz de Mayence. Il y avait eu le discret Plafona Now en 2013, puis l’explosif Soul Chain en 2018. Ils nous proposent cette saison Promise aux Abbesses, après une unique première française à l’Onde Théâtre en novembre 2022, qui clôturait alors son temps fort Immersion Danse. Sur scène, un petit groupe de danseurs et danseuses en justaucorps bleu-gris et chaussettes de sport (tous les mêmes, neutralisant d’emblée le genre des artistes), se collent et se suivent. Le groupe se meut comme une seule entité. Les différentes carnations des peaux qui se frôlent provoquent l’intimité. Les corps palpitent, les épaules se chevauchent, et les expressions instaurent un malaise : sont-ils en souffrance, ou au contraire en transe ?

Sharon Eyal performe une société où nous avons tous une place

La musique est parfois insupportable : on se croirait coincé dans un jeu vidéo en boucle. Mais les danseurs s’accrochent (à la musique mais aussi les uns aux autres) et amplifient l’énergie collective qui bouillonne sans jamais déborder, nous laissant haletants, à attendre le moment où tout implose. Les demi-pointes acérées caractéristiques de Sharon Eyal sont au rendez-vous : sans aucun temps mort, les jambes ultratendues piétinent, accomplissant l’exploit d’une prouesse technique qu’on ne finit de louer. Mais que nous disent-ils ? À se suivre puis, parfois, à s’isoler pour un pas de deux, une acrobatie, une répétition, les sept artistes célèbrent la différence et l’incluent au groupe. Au groupe, et à la salle aussi : les sept regards l’attrapent, la mettent au défi de les suivre et de comprendre. L’amour, au centre du travail de la chorégraphe prolifique (rappelons-nous son dernier triptyque), prend toutes sortes de formes : passionnel, charnel, pluriel. S’il existe un monde où élégance et bienveillance règnent, Sharon Eyal l’imagine et nous en offre un aperçu, durant 45 minutes hors du temps.

Louise Chevillard