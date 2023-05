Reprise des sublimes Noces et Annonciation et nouvelle création d’Angelin Preljocaj

Angelin Preljocaj nous parle de la reprise des sublimes Noces et Annonciation lors du prochain Montpellier Danse et lève le voile sur la création qui les accompagne.

Qu’est-ce qui a motivé la reprise de Noces et Annonciations ?

Angelin Preljocaj : J’avais envie de reprendre Noces et Annonciation, des pièces de 1989 et 1995 que nous n’avons pas données depuis longtemps, pour plusieurs raisons. En danse contemporaine, il faut toujours produire de nouvelles œuvres. Mais cette exigence est en contradiction avec les enjeux écologiques actuels, et, en outre, cela amène à oublier le répertoire. Il est intéressant que les gens qui le souhaitent puissent voir des pièces anciennes pour les mettre en perspective avec celles qui sont plus actuelles. Reprendre ces pièces est également valorisant pour la compagnie. La plupart de mes danseurs n’étaient pas nés lorsque j’ai créé Noces et ils sont ravis de vivre cette expérience.

On connaît l’importance pour vous qui faites noter vos pièces de la partition. Comment se passe une reprise ?

A.P. : Je laisse Dany Lévêque qui note les partitions de la compagnie et mes assistants apprendre aux danseurs tous les mouvements, traverser l’ensemble des pièces, et j’interviens régulièrement, de plus en plus au fur et à mesure que l’on se rapproche de la date du spectacle. La partition restitue formellement la chorégraphie, il s’agit ensuite d’injecter la substance, les intentions.

Voyez-vous vos pièces changer parce que dansées par de nouveaux interprètes ?

A.P. : Oui, elles évoluent et je crois vraiment que c’est ce qui est beau. Je pense qu’une œuvre musicale, théâtrale ou chorégraphique qui n’est pas jouée est appauvrie par le manque d’interprétations, quelle que soit sa qualité intrinsèque. Chaque interprétation questionne toutes celles qui ont précédé et enrichit une pièce, cette multiplicité apporte de la valeur à l’œuvre.

Vous non plus n’êtes plus le même que lors de la création de ces pièces. Peut-être y apportez-vous aussi des choses différentes ?

A.P. : Exactement. Bien que je sois très vigilant sur la substance d’origine, raison pour laquelle je fais noter les pièces, je peux parfois aujourd’hui relancer l’énergie dans une autre direction, dans une autre intention du mouvement.

Pouvez-vous nous parler de la création qui accompagne ces deux pièces de répertoire ?

A.P. : Je réfléchis pour cette création à la notion de torpeur, à l’idée de quelque chose de lascif. Je pense beaucoup à des après-midis d’été très chaudes, à un temps suspendu, à la sensualité de la torpeur. Ce sont mes pistes de travail.

C’est étonnant car connaissant votre écriture on s’attend au contraire à une grande rapidité dans l’exécution des mouvements…

A.P. : Cela fait justement partie de mes réflexions : comment trouver aussi de la fulgurance dans la lenteur et la suspension ?

Propos recueillis par Delphine Baffour