De Palermo Palermo à Café Müller, un été avec Pina Bausch

En attendant de dévoiler la saison prochaine la première création pour la compagnie de Boris Charmatz, son nouveau directeur, le Tanztheater de Wuppertal fait escale en France avec Palermo Palermo puis Café Müller.

Dans une édition de Montpellier Danse qui s’inscrit entre répertoire et création, comment ne pas convoquer l’œuvre de Pina Bausch, figure emblématique de la danse contemporaine et plus précisément de la danse théâtre ? Les villes de Palerme et de Montpellier étant jumelées, c’est tout naturellement pour interpréter Palermo Palermo que Jean-Paul Montanari, le directeur du festival, invite le Tanztheater de Wuppertal. Dans cette pièce créée en 1989 après une longue résidence immersive dans la ville, la géniale chorégraphe allemande et ses vingt-deux interprètes nous dépeignent à partir de saynètes un univers angoissant qui croule sous le poids de la religion et de la tradition mais laisse poindre tendresse et poésie. L’impressionnante scénographie de Peter Pabst ajoute à la puissance de la pièce.

Une œuvre mythique

Après Montpellier c’est à La Villette que fait escale la troupe, depuis peu dirigée par Boris Charmatz, cette fois pour interpréter le mythique Café Müller. Dans ce chef-d’œuvre fondateur que Pina Bausch dansa jusqu’en 2008, un an seulement avant sa disparition, et qui n’en finira jamais de nous bouleverser, six hommes et femmes se poursuivent et s’étreignent avec violence ou passion, se débattent avec une solitude qui ne leur laisse aucun répit, parfois s’effondrent. Des tables et des chaises qui constituent le seul décor s’entrechoquent et viennent déchirer les poignantes arias de Purcell.

Delphine Baffour