L’Été danse à Monaco, temps fort exceptionnel proposé par les Ballets de Monte-Carlo

Pour leur saison d’été, les Ballets de Monte-Carlo proposent un temps fort exceptionnel. Du 23 juin au 20 juillet, ce sera la fête de la danse (presque) tous les jours.

Cette nouvelle édition de l’Été Danse à Monaco devrait marquer les esprits. Entre deux créations sur les superbes partitions de Stravinsky que sont Pulcinella et L’Oiseau de feu, la reprise du Cendrillon de Jean-Christophe Maillot et le Gala de l’Académie Princesse Grace, s’intercalera F(Ê)AITES DE LA DANSE !, deuxième édition de la manifestation qui invite tout le monde à danser ! L’Académie Princesse Grace est une prestigieuse école de danse de très haut niveau liée aux Ballets de Monte-Carlo. Pour leur Gala annuel, ils interpréteront notamment des extraits du somptueux Blake Works de William Forsythe (créé pour l’Opéra de Paris en 2016). Il sera suivi de près par une Soirée Stravinsky qui mettra la création à l’honneur à travers deux chorégraphes dialoguant avec le répertoire des Ballets russes : Jeroen Verbruggen et Goyo Montero. Le premier choisit de s’attaquer à Pulcinella, sous-titré (« Les Nuls »). Il voit dans ce personnage de la Commedia dell’Arte des minorités stigmatisées et choisit de les remettre au centre de la scène dans un ballet coup de poing. Le second, directeur et chorégraphe principal du Ballet de Nuremberg, prend L’Oiseau de feu au pied de la lettre, faisant se croiser des nuées d’oiseaux qui s’agrègent et volent en formation, offrant une vision d’une beauté rare mais sans concession de deux mondes qui se télescopent.

Let’s Dance !

Entre ce programme et la reprise du magnifique Cendrillon du directeur et chorégraphe des Ballets de Monte-Carlo, débarrassé de son excès de sucre et de sa pantoufle (de vair comme de verre) pour faire de ce conte une réflexion sur l’amour et le deuil, le très attendu F(Ê)AITES DE LA DANSE ! débarquera les 8 et 9 juillet. Cette manifestation exceptionnelle, tant dans son format que dans son ambition, se déroule du 8 juillet à 18h, jusqu’au lendemain midi. Avis aux amateurs endurants : il y aura un marathon dansé ! La Place du Casino de Monte-Carlo sera transformée en dancefloor. Près de 250 artistes se mettent au service du public pour un pari fou. Une fête géante. Toutes les danses sont représentées : tap dance, hip-hop, bal musette, Pole dance, capoeira… Les réjouissances s’étendront aux alentours, de la salle Garnier à l’Hôtel de Paris en passant par les terrasses du Casino. Tout au long de la nuit, se succéderont ainsi barre géante, performances, représentations, concerts dansants, démonstrations de danse de salon mais aussi ateliers d’initiation aux danses du monde, au yoga, au flamenco… Sans oublier une flash mob géante, une matinée détox… et une guinguette ! Agrémenté de surprises, se déploie un rendez-vous artistique et festif unique au monde.

Agnès Izrine