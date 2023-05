Départ d’Incendies, le nouveau festival du Théâtre du Soleil

Avec Départ d’Incendies, c’est un nouveau festival qui naît au Théâtre du Soleil. Consacré aux jeunes troupes de théâtre, ce rendez-vous nous en fait découvrir cinq en ce début d’été.

Lorsque le Théâtre du Soleil n’accueille pas les créations d’Ariane Mnouchkine, il s’ouvre régulièrement à d’autres artistes, notamment à des personnes qui font leur entrée dans le monde artistique. De 2003 à 2012 s’y est ainsi tenu le festival Premiers Pas créé par Alexandre Zloto et Ariane Bégouin. Initié par Annabelle Zoubian, le festival Départ d’Incendies en fait revivre l’esprit. Du 2 juin au 2 juillet, cinq jeunes troupes ont les clés de la belle maison non seulement pour y présenter leur travail, mais aussi pour la faire vivre entièrement comme le fait Ariane Mnouchkine. On découvre ainsi en profondeur La tendre lenteur, troupe qui fait voyager Antigone entre France et Algérie. La Compagnie Populo se présente à nous avec une version marionnettique des Aveugles de Maurice Maeterlinck tandis que le Théâtre de l’Hydre nous offre un Macabre Carnaval. Mephisto de la Compagnie Les Barbares nous fait méditer avec Klaus Mann sur les pouvoirs du théâtre, quand la Compagnie Immersion d’Annabelle Zoubian nous emmène chez Platonov de Tchekhov. Enfin, la compagnie suisse romande Dyki Dushi est invitée en résidence pour poursuivre son travail avec des artistes ukrainiens. À l’écoute du présent, les troupes de Départs d’Incendies préparent le théâtre de demain.

Anaïs Heluin