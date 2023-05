The Jewish Hour de Yuval Rozman

Pendant l’émission radiophonique The Jewish Hour, on découvre en direct la mort de Bernard-Henri Lévy. Yuval Rozman choisit l’humour grinçant pour interroger l’état actuel d’Israël et le fait d’être juif en France.

« J’espère avec The Jewish Hour (…) trouver un degré de liberté d’être juif, liberté pour un moment déposer les valises et se reposer », dit Yuval Rozman qui imagine comment la mort de Bernard-Henri Lévy vient bouleverser le programme d’une émission de radio. La pièce est le second opus d’une quadrilogie sur le conflit israélo-palestinien. Le premier volet, TBM -Tunnel Boring Machine, en abordait l’angle politique, le troisième, Ahouvi, traitera le conflit sous le prisme de l’amour et le quatrième, Adesh, en abordera l’économie. Stéphanie Aflalo, Gaël Sall et Romain Crivellari interprètent ce spectacle qui se veut une parabole autant qu’une farce, et qui a été lauréat du prix du jury de la 12ème édition du festival Impatience.

Catherine Robert