La 20ème Biennale de la danse de Lyon se poursuit avec Ukiyo-e, première pièce, d’inspiration japonaise, de Sidi Larbi Cherkaoui en tant que directeur du Ballet du Grand Théâtre de Genève.

Pour son premier geste de chorégraphe en tant que directeur du Ballet du Grand Théâtre de Genève, Sidi Larbi Cherkaoui se penche sur notre monde en multiples crises. Pour ce faire, il s’inspire du ukiyo-e, un courant artistique japonais né au XVIIème siècle qui invite, face à l’impermanence de toute chose, à une joie contemplative et à la jouissance de l’instant présent. Vingt-quatre danseurs et danseuses somptueusement vêtus de noir naviguent entre festive insouciance et funeste tourment tandis que résonnent les envolées pianistiques de Johann Vacher ou les puissantes percussions de Shogo Yoshi. Ils et elles gravissent ou descendent un escalier monumental, imaginé en collaboration avec Alexander Dodge, qui se déplie et se déplace à l’envi. Promontoire, il est aussi l’instrument qui précipite leurs innombrables chutes.

Entre tréfonds et envols

De cette chorégraphie qui s’écrit entre les tréfonds et l’envol, qui fourmille douloureusement ou s’organise allègrement, le Ballet du Grand de Genève s’empare avec un talent indéniable. La salle se lève d’ailleurs avec enthousiasme au moment des saluts pour louer sa performance. Hélas, je reste pour ma part sur ma faim. Les tableaux de chaos et d’allégresse se sont succédé, dans une intensité toujours similaire, sans que j’en comprenne ou ressente l’enjeu. Seul Kazutomi « Tsuki » Kozuki, fidèle collaborateur de Sidi Larbi Cherkaoui, par sa gestuelle nerveuse et habitée a su me convaincre et m’emporter lors de ses quelques apparitions. De surcroit, le potentiel de cet impressionnant escalier labyrinthique qui occupe une grande part de la scène, contraignant souvent les mouvements des danseurs et danseuses, me semble sous-exploité. Dommage.

Delphine Baffour