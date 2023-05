Programme copieux cette année encore à La Côte-Saint-André, où le festival dirigé par Bruno Messina sonde le fonds mythologique chez Berlioz, ses contemporains et quelques autres.

Le héros berliozien, fût-il mortel (ou précisément parce qu’il l’est ?), a le plus souvent besoin du mythe pour se construire. Benvenuto Cellini ne met-il pas toute son œuvre, toute son âme, dans une statue de Persée ? Pas de Benvenuto Cellini cependant pour cette édition 2023 du Festival Berlioz, mais les deux exemples les plus directs de l’intérêt du compositeur pour le mythe : La Damnation de Faust, défendue par Charles Dutoit avec l’Orchestre de la Suisse Romande, Marc Laho dans le rôle-titre et Stéphanie d’Oustrac en Marguerite (27 août), et surtout Les Troyens avec John Eliot Gardiner, à la tête du Monteverdi Choir et de l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique, et Michael Spyres, qui est aujourd’hui sans égal dans le rôle d’Énée (22 et 23 août).

De Rameau à Zad Moultaka

Si héros et mythes sont indissociables de l’esprit romantique (Egmont ou Prométhée, Napoléon peut-être chez Beethoven, Harold (en Italie) ou l’artiste lui-même sous les traits de Lélio chez Berlioz), ils le précèdent, bien sûr : Jodie Devos et le Jeune Orchestre Rameau les pistent chez Dauvergne et Rameau (21 août). Ils restent bien présents aujourd’hui, comme en témoignent deux créations de Zad Moultaka (né en 1967) : Sisyphe, installation vidéo-musicale au Couvent des Carmes de Beauvoir-en-Royans, précédant Carmina Burana de Carl Orff (26 août) et Hercule, dernier acte, opéra vidéo en douze scènes sur un livret de Bruno Messina (28 août). De nombreux concerts – dont des moments musicaux gratuits chaque jour sous la Halle ou à la Taverne – complètent une riche programmation qui parcourent allègrement les époques, célébrant quelques héroïnes (Pauline Viardot, Adèle Hugo…) ou, tout simplement, la musique.

Jean-Guillaume Lebrun