Le Festival Notre-Dame-de-Vie à Mougins fête ses 10 ans

Le Festival Notre-Dame-de-Vie à Mougins met à l’affiche Jonathan Fournel, Romain Leleu, Renaud Capuçon, Guillaume Bellom et Fazil Say.

Premier lauréat français du Concours Reine Élisabeth depuis 30 ans en 2021, Jonathan Fournel ouvre la série de concerts dans les jardins de la Chapelle Notre-Dame-de-Vie avec la version pour piano seul du Prélude, Fugue et Variation de Franck et l’opus inaugural de Brahms, sa Sonate n°1. Le lendemain, le Romain Leleu Sextet propose un florilège éclectique de transcriptions pour trompette et quintette à cordes allant de grands classiques tels Le Roi des Aulnes de Schubert ou Summertime de Gershwin, jusqu’au cinéma et Serge Gainsbourg. Le 11 juillet, le duo formé par Renaud Capuçon et Guillaume Bellom défend le répertoire de sonates pour violon et piano, de Mozart à Debussy, en passant par Beethoven et Brahms. Enfin, le 12, la clôture avec Fazil Say fait voisiner Haydn, Beethoven et la Chaconne de Bach transcrite par Busoni, avec une création du pianiste turc, également compositeur et improvisateur.

Gilles Charlassier