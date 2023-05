Cordes en ballade couvre toutes les époques avec une vaste géographie musicale

Le Quatuor Debussy accueille « les cordes pincées du monde » pour cette 24e édition du festival itinérant qu’il organise en Ardèche.

Mandoline (avec Florentino Calvo), guitare (avec Sylvain Luc), contrebasse et théorbe (Renaud Garcia-Fons et Claire Antonini), mais encore harpe et oud : les Cordes en ballade s’affranchissent de l’archet pour couvrir toutes les époques et une vaste géographie musicale. Il y aura bien aussi quelque pizzicato de la part du Quatuor Debussy, mais surtout des programmes hors normes, telles cette immersion dans la musique des films de Miyazaki (avec la Schola Cantharel, à Privas le 6 juillet) ou la rencontre autour du vin, du jazz et du quatuor (Cépage(s) à Bourg-Saint-Andéol le 7 juillet). Un concert en plein air le 13 juillet à Aubenas réunira la violoniste Line Kruse, le pianiste tout-terrain Paul Lay et l’Orchestre du Festival, puis la chanteuse Emily Loizeau avec le Quatuor Debussy.

Jean-Guillaume Lebrun