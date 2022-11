Comme tous les ans, le festival Africolor se termine la veille de Noël par une soirée chaudement recommandée.

Placé sous le marrainage de Naïny Diabaté, le traditionnel Noël mandingue est l’occasion d’un double plateau. Tout d’abord le guitariste et compositeur breton Yohann Le Ferrand avec Yeko (la manière de voir en bambara), un projet qui l’associe à la chanteuse Tina Traoré, nouvelle voix malienne repérée chez Rokia Traoré. À la clef, une bande-son aux bordures de la tradition et de la pop, entre élans festifs et échos plus méditatifs. Ensuite, place à Maïmouna Soumbounou, qui avait déjà chauffé les pieds et les têtes l’an passé. Celle que l’on compare à Oumou Sangaré revient avec le percussionniste et metteur en sons Vesko, qui s’est récemment fait remarquer avec un album De Bamako, road-trip en terrain malien boosté de touches électroniques. De quoi se mettre au diapason des intentions de ce rendez-vous incontournable et célébrer comme il se doit, en dansant, la fin de la trente-quatrième édition du festival.



J.Denis