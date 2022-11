Louis Winsberg « Temps réel »

Le guitariste de Sixun présente un trio à l’instrumentation totalement atypique.

Cofondateur de Sixun et figure de la guitare en France, Louis Winsberg délaisse ses amours flamenca pour « Temps réel », un drôle de trio qui le place au cœur d’un foisonnement de rythmes et de percussions en l’associant à Patrice Héral et à Jean-Luc Difraya. Ces deux musiciens atypiques, qui aiment aussi user de la voix comme d’un instrument avec une palette qui va du rap jusqu’au haute-contre, tissent pour lui un tapis volant de peaux et de grooves tressé d’un peu d’électronique, sur lequel sa six-cordes peut décoller en spirales « en temps réel », c’est-à-dire dans le bonheur et les aléas de l’improvisation, sans savoir exactement ce qui va se jouer et se déjouer dans l’instant, ni vers quelle contrée le trio va s’embarquer. La formule résolument atypique n’est pas sans magie.



Vincent Bessières