Soirée d’études dans les Nymphéas avec le chorégraphe Cassiel Gaube

Dans la somptueuse salle des Nymphéas, le belge Cassiel Gaube explore le lexique de la house dance en une série de duos.

Diplômé de l’école P.A.R.T.S. et collaborateur d’Anne Teresa De Keersmaeker, Cassiel Gaube s’est formé à Paris et New York à la house dance qui le passionne et qu’il mixe au contemporain. Avec Soirée d’études, il explore et cartographie en compagnie de deux danseuses le riche vocabulaire de cette pratique urbaine, invente des variations de ses pas, des manières originales de les articuler entre eux. Comme William Forsythe le fait avec la danse classique, il déconstruit son vocabulaire pour mieux en comprendre la logique corporelle et musicale. Une soirée conçue comme une série de duos « en constante évolution et en expansion », et une rencontre inattendue entre l’art de Monet et la street dance.

Delphine Baffour