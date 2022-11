Akal de Radouan Mriziga

Dorothée Munyaneza et Radouan Mriziga rendent hommage à la déesse Neith.

Akal – la « Terre » en tamazight – est le dernier volet de la trilogie consacrée par Radouan Mriziga aux Imazighen, peuple indigène d’Afrique du Nord à la culture orale négligée mais qui, pour le chorégraphe marocain installé à Bruxelles, peut contenir les graines d’un nouvel avenir. Il s’attache dans cette pièce à une troisième figure mythologique féminine qui incarne et transmet cette culture, l’égyptienne Neith, déesse de la guerre et mère des dieux. Rituels, danses traditionnelles, contes, chant, poésie, rap et géométrie chère au chorégraphe se conjuguent dans un solo intimiste qu’interprète la rwandaise Dorothée Munyaneza.

Delphine Baffour