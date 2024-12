Fabrice Luchini lit Victor Hugo

Quand Fabrice Luchini lit, ce n’est pas un spectacle mais un monde qui se dessine : celui du grand auteur que le comédien a choisi. Ici, Victor Hugo.

La lecture, pour Fabrice Luchini, est tout un art qu’il aime à pratiquer régulièrement au théâtre. Il s’agit pour lui de cheminer intimement avec des auteurs qu’il admire, et de partager sa passion avec celles et ceux qui n’ont ni besoin d’intrigues ni de grands effets pour être des spectateurs heureux. Après Baudelaire, Muray ou encore La Fontaine, il nous invite à arpenter avec lui l’univers de Victor Hugo. Il ne faut pas craindre les cimes ni les gouffres, mais au contraire les aimer et goûter leur succession. La traversée s’ouvre sur le poème Veni, Vidi, Vixi où Hugo pleure sa fille Léopoldine morte à 19 ans. Ce texte, et bien d’autres évoquant le même événement tragique, côtoie des écrits plus lumineux, tels Booz endormi qui chante la résurgence du désir. Quelques commentaires d’écrivains admirateurs de Hugo, comme Baudelaire ou Charles Péguy, participent avec bonheur au voyage littéraire qui, après avoir fait guichets fermés au Théâtre des Mathurins et de l’Atelier arrive à la Porte Saint-Martin.

Anaïs Heluin