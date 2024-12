Avec Les pères ont toujours raison, Bernard Bloch rend hommage à l’un de ses pères en matière théâtrale et intellectuelle : le dramaturge Heiner Müller, qu’il a rencontré à plusieurs reprises.

Depuis une vingtaine d’année, l’auteur et metteur en scène Bernard Bloch fait du théâtre un lieu où penser les heures les plus sombres des cent dernières années. Après La situation (Jérusalem – Portraits sensibles), passionnant portrait de la ville éponyme à travers les paroles de ses habitants, l’artiste se consacre à un seul homme. Soit Heiner Müller, dont il mettait en scène en 2015 La Déplacée ou la vie à la campagne, retour poétique et politique dans la RDA des années 50. Dans Les pères ont toujours raison cette fois, c’est la figure de Müller et non plus son écriture qu’il aborde. En deux parties – l’une en français, dont il est lui-même l’interprète, l’autre en allemand surtitré en français jouée par Marc Baum – toutes deux accompagnées par le pianiste Chiahu Lee, ce spectacle relate les quatre rencontres entre Bloch et ce père qu’il s’est choisi, entre 1982 et 1995. Soit à un moment de trouble politique qui allait mener à la chute du mur de Berlin. Derrière ce père symbolique se cache bien sûr le père réel. Tous deux, dit Bernard Bloch, en plus d’un rapport douloureux à leur Allemagne natale, ont en partage un sens aigu de l’ironie et le goût des cigares.

Anaïs Heluin