« Le Pays innocent » du Collectif Eskandar

Entre théâtre et musique, le Collectif Eskandar dirigé par Samuel Gallet a recours à la fable dans Le Pays innocent pour échapper au catastrophisme ambiant. Le rêve sauvera-t-il la terre ?

Eskandar n’est pas seulement le nom que l’auteur et metteur en scène Samuel Gallet a choisi pour son Collectif, qu’il fonde en 2015. C’est aussi une ville. Une cité imaginaire où s’ancrent plusieurs des derniers spectacles de la compagnie, dont tout illustre notre modernité. En particulier, décrit l’auteur et metteur en scène, « le rapport que nous entretenons aux alternatives possibles face à la disparition du vivant, entre apocalypse et utopie ». Ce dilemme ou cette contradiction est encore au cœur du Pays innocent, la nouvelle création du Collectif. Dans cette fable portée par un chœur d’acteurs, plusieurs formes théâtrales et littéraires – récits, dialogues, poèmes, fragments – se mêlent à de la musique pour interroger notre devenir face à la catastrophe écologique. On y suit le parcours d’un enfant envoyé par sa mère à des millions d’années-lumière de la Terre, au Pays innocent réputé ne connaître ni violence, ni dévastation.

Anaïs Heluin