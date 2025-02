Au CENTQUATRE-PARIS, dans le cadre de Séquence danse, Christos Papadopoulos présente Mellowing avec la compagnie Dance On Ensemble. Une chorégraphie hypnotique, faite de micro-mouvements, qui explore comment l’énergie traverse les corps.

Christos Papadopoulos aime mettre en scène les phénomènes naturels — vols d’oiseaux coordonnés, fonte des glaciers, mouvements du mycélium, cette membrane souterraine qui relie les champignons — en les transposant dans les corps des danseurs à travers une chorégraphie de micro-mouvements. Avec Mellowing, le chorégraphe grec s’associe au collectif Dance On Ensemble, dédié aux danseurs-interprètes de plus de 40 ans, pour explorer la transformation de l’énergie dans le corps jusqu’à son épuisement. Comment ce processus évolue-t-il avec l’âge ? Quelles mutations s’opèrent lorsque le temps inscrit sa marque dans la chair et le mouvement ? Portée par la musique électro atmosphérique de Coti K. et les jeux de lumière d’Eliza Alexandropoulou, cette chorégraphie subtile promet des illusions d’optique troublantes, où les corps semblent osciller entre présence et dissolution.

Belinda Mathieu