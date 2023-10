« Ijsberg » de la compagnie Discrète, entre mime, musique et vidéo

Dans Ijsberg (Iceberg en norvégien), la compagnie Discrète mobilise les outils du mime, de la musique et de la vidéo pour bousculer notre rapport au vivant.

Le mime, pour Alexandre Finck et Adrien Fournier qui fondent ensemble en 2014 la compagnie Discrète, est un langage qui se prête à des sujets universels. La question environnementale en est un par excellence : ils en font le cœur de leur nouvelle création, Ijsberg, pour laquelle ils créent un univers « à part, drôle et cotonneux » constitué de paysages nordiques. Tous les deux au plateau, avec le musicien Jules Jacquet, les deux comédiens-mimes donnent vie à un conte initiatique qui ne vise rien de moins qu’à bouleverser la relation au monde du spectateur.

Un monde à l’issue imprévisible

Nourris par des résidences de création en Suède et en Norvège, les deux artistes ont conçu un monde onirique, un univers post-apocalyptique peuplé par quelques survivants d’une catastrophe planétaire dont ne saurons pas grand-chose mais que nous pouvons supposer. Un vieil homme découvre un jour dans son jardin un iceberg, qui représente pour Adrien Fournier « le plus beau et le plus triste symbole d’une nature qui s’effrite avec le temps ». Autour de cette apparition se déploie une nature plus vivante que jamais, devenue personnage de la pièce. Une nouvelle ère commence alors, peuplée d’individus en attente d’un futur, d’un jugement, d’une issue… et dont le suivi de l’état émotionnel et psychologique sera l’objet de tous les intérêts.

A.H. & L.C.